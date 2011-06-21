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على متنها 3آلاف رسالة لسكان القطاع ..سفينة أمريكية تنضم لأسطول الحرية 2

  • 08:46 - 21 يونيو 2011
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على متنها 3آلاف رسالة لسكان القطاع ..سفينة أمريكية تنضم لأسطول الحرية 2

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكر التلفزيون الإسرائيلي" بأن سفينة أميركية ( جرأة الأمل )  على متنها 36 ناشطا أمريكيا من بينهم يهود ستنضم لأسطول الحرية 2 لكسر الحصار عن غزة  والذي يضم 12 سفينة ستبحر نحو غزه في فترة ما بين 25 يونيو حتي 5 يوليو  ولن تحمل السفينة على متنها معونات لسكان قطاع غزة  بل رسائل.

 وقال النشطاء الأمريكان بأن السلطات الأمريكية منعتهم من إحضار معونات إنسانية لسكان القطاع  لذلك سيحملون لقطاع غزة 3 آلاف رسالة لسكان القطاع .

والجدير ذكره فإن سفن أسطول الحرية  ستنطلق نحو غزة ما بين 25 يونيو حتي 5 يوليو من الجزائر واستراليا بلجيكا وكندا ,الدينمارك بريطانيا وفرنسا اليونان والنرويج .

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