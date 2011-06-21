على متنها 3آلاف رسالة لسكان القطاع ..سفينة أمريكية تنضم لأسطول الحرية 2

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكر التلفزيون الإسرائيلي" بأن سفينة أميركية ( جرأة الأمل ) على متنها 36 ناشطا أمريكيا من بينهم يهود ستنضم لأسطول الحرية 2 لكسر الحصار عن غزة والذي يضم 12 سفينة ستبحر نحو غزه في فترة ما بين 25 يونيو حتي 5 يوليو ولن تحمل السفينة على متنها معونات لسكان قطاع غزة بل رسائل.

وقال النشطاء الأمريكان بأن السلطات الأمريكية منعتهم من إحضار معونات إنسانية لسكان القطاع لذلك سيحملون لقطاع غزة 3 آلاف رسالة لسكان القطاع .

والجدير ذكره فإن سفن أسطول الحرية ستنطلق نحو غزة ما بين 25 يونيو حتي 5 يوليو من الجزائر واستراليا بلجيكا وكندا ,الدينمارك بريطانيا وفرنسا اليونان والنرويج .