شعبية الظواهري توازي شعبية اوباما في مصر

فلسطين اليوم- وكالات

اظهر استطلاع للرأي ان شعبية زعيم تنظيم القاعدة الجديد ايمن الظواهري توازي شعبية الرئيس الاميركي لدى المصريين.

وجاء في الاستطلاع الذي نظمه المعهد الدولي للسلام ومقره نيويورك وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مصر، ان شعبية اوباما لدى المصريين تصل الى 12% في حين ان شعبية الظواهري الذي عين الاسبوع الماضي على رأس تنظيم القاعدة تصل الى 11%.

واجري الاستطلاع على شريحة من 800 ناخب مصري قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في ايلول/سبتمبر والانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من العام.

واشار الاستطلاع الى ان الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي مع 32% من اصوات الناخبين.

واوضح ان رئيس الوزراء عصام شرف يأتي في المرتبة الثانية مع 16% ورئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي في المرتبة الثالثة مع 8%. ولم يحصل زعيما المعارضة محمد البرادعي وايمن نور سوى على 2% و3%.

واجري الاستطلاع يومي 30 ايار/مايو و4 حزيران/يونيو على شريحة تمثيلية من 800 شخص في سن التصويت. ويبلغ هامش الخطأ من 4%.