العرابى: حريصون على مصالح المصريين ولن نكون أداة لحصار فلسطين

فلسطين اليوم - وكالات

أكد السفير محمد العرابى المرشح لمنصب وزير الخارجية أن من أهم أولويات المرحلة القادمة العمل على تحقيق رغبات الشعب المصري والحفاظ على أمننا القومى رافضا بشدة أن تكون مصر أداة لحصار الفلسطينيين.

وقال العرابى خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين "إن الدبلوماسية المصرية ستواصل عملها من أجل تحقيق مصالح المصريين وأمنهم القومى"، مضيفا "حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع كل القوى بما يخدم مصالحنا".

وشدد العرابى على ضرورة الانتظار لحين عودة الوزير نبيل العربى من جولته الأوروبية اليوم، واحترام منصبه كوزير للخارجية حتى أول الشهر المقبل قبل انتقاله إلى منصبه الجديد أمينا عاما للجامعة العربية.