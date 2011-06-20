المحامي الشكعه: يدعو قيادة الكيان الصهيوني لتبني تصريحات دغان

فلسطين اليوم: غزة

دعا المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس دائرة العلاقات الدولية في المنظمة، قيادة الكيان الصهيوني إلى التعامل بواقعية سياسية مع المتغيرات الدولية التي تدعم الحقوق الشرعية الفلسطينية والاقتداء بما صرح به رئيس الموساد السابق مئير دغان.

وأثنى الشكعة على تصريحات دغان التي قال فيها أن على "إسرائيل" أن تكون مبادرة حيال الفلسطينيين وأن تتبنى مبادرة السلام العربية وتنسحب من كافة الأراضي المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لأن ذلك مصلحة لدولة "إسرائيل" ولضمان بقاء وجودها.

وأضاف الشكعة أن ما صرح به دغان من عدم ترك الأمور للآخرين في فرض مواقف سياسية على "إسرائيل" تجعلها في عزلة دولية إنما هو اعتراف صريح بأهمية انصياع "إسرائيل" لقرارات الشرعية الدولية التي تؤيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية.