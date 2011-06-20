مطالب فلسطينية ومصرية مشتركة لمبادلة الجاسوس الإسرائيلي بصفقة مشرفة

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت جمعية واعد للأسرى والمحررين أنه وبالتشاور والتعاون مع مركز الدراسات الفلسطينية وشباب الثورة المصرية في القاهرة تم الاتفاق على مطالبة المجلس العسكري للقوات المسلحة وحكومة مصر الجديدة بعدم الإفراج عن الجاسوس الصهيوني إيلان غرابيل المحتجز لدى السلطات المصرية إلا من خلال صفقة تبادل مشرفة.

وأوضح إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة أن مصر لن تكون مخزونا استراتيجيا لاسرائيل، وأن ما حدث في عهد مبارك لن يتكرر مرة أخرى لأن هذا الجاسوس هو جاسوسا صهيونيا عسكريا كان يعمل في الميدان واخترق القوانين والمعاهدات الدولية معنا وخاصة معاهدة كامب ديفيد التي سيفكر المصريون وشباب الثورة بإعادة النظر وإلغاء هذه المعاهدة التي لم تحترمها "إسرائيل".

كما وطالب الدراوي بأن تنجز صفقة تبادل أسرى "مصرية إسرائيلية" كالتي تتفاوض عليها حماس فهذا جندي وهذا جندي، وعلى مطالب القاهرة أن تكون أعلى من مطالب حماس للإفراج عن المعتقلين في السجون الصهيونية.

بدوره أكد صابر أبوكرش مدير جمعية واعد بأنه ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال الجاسوس الصهيوني في القاهرة قمنا بإجراء اتصالات مع الأشقاء في مصر من بينهم شباب الثورة ومركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة وأنه تم تشكيل فريق عمل موحد مصري فلسطيني من أجل صياغة مطالب محددة لإبرام صفقة تبادل مشرفة بين الجانب المصري والعدو الصهيوني، وأضاف أبوكرش بأن الآلاف من عوائل الأسرى الفلسطينيين يعوّلون على الشقيقة مصر بعدم الإفراج عن الجاسوس الصهيوني إلا من خلال صفقة تبادل وفق المطالب التالية:

أولا: الإفراج عن جميع الأسرى المصريين في السجون الصهيونية.

ثانيا: الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الصهيونية.

ثالثا: الإفراج عن جميع الأسرى الأطفال والأسرى المرضى.

رابعا: الإفراج عن أسرى المحكوميات العالية.

خامسا: إنهاء ملف الأسرى المعزولين في السجون الصهيونية.