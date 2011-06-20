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مصادر يمنية: صالح بدأ يتماثل للشفاء ولا تشوهات في وجهه

  • 06:08 - 20 يونيو 2011
تقارير
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مصادر يمنية: صالح بدأ يتماثل للشفاء ولا تشوهات في وجهه

فلسطين اليوم _ وكالات

كشفت مصادر يمنية لصحيفة 'عكاظ' السعودية أن 'الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بدأ يتماثل للشفاء وصحته تتحسن يوميا إلى الأفضل، ولا توجد أي تشوهات في وجهه، وسيتحدث قريبا إلى الشعب اليمني عبر التلفزيون، ليطمئن أبناء الشعب اليمني على صحته'.

 

وأشارت المصادر إلى ان 'الرئيس صالح الذي أجرى عمليات جراحية عدة وكان يعاني مؤخرا من مشاكل في الرئة والتنفس، يتمتع بروح عالية ويزاول بعض التمارين الرياضية'.

 

من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي يمني رفيع المستوى عن 'عودة جماعية وشيكة للرئيس صالح وأركان الحكومة لليمن'. وبحسب موقع 'نبأ نيوز' فإن 'ترتيبات عودة صالح ونحو 25 شخصية حكومية إلى اليمن بدأت مؤخرا'، مرجحا مغادرتهم أراضي السعودية في نهاية الأسبوع على متن طائرة رئاسية.

 

 

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