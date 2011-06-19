مصر تدرس إقامة منطقة تجارية مع غزة

فلسطين اليوم – وكالات

كشف الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة الظل التي شكلها شباب الثورة المصرية عن دراسة اقتصادية لإقامة منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة من خلال معبر رفح الحدودي لافتا إلى أن الدارسة ستدر دخلا سنويا يقدر بخمسة مليارات دولار.

وأوضح عبد العزيز في حوار مع صحيفة "إيلاف" الالكترونية أن التبادل التجاري سيوفر آلاف فرص العمل للمواطنين الفلسطينيين والمصريين على جانبى معبر رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر أن حكومة الظل التى شكلها شباب الثورة المصرية عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تهدف إلى مراقبة أداء الحكومة وتطوير الوزارات الموجودة وتبني المشروعات التي تخدم الشعب المصري.