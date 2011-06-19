رسالة الحقوق يختتم دورة تدريبية حول قانون العقوبات

فلسطين اليوم- غزة

اختتم مركز رسالة الحقوق الفلسطيني بغزة دورة تدريبية بعنوان قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م استمرت على مدار خمسة أيام.

واشتملت الدورة على العديد من المواضيع والتي منها "نطاق تطبيق القانون والمجرمون الأصليون والشركاء في الجرائم وعقوبة الإعدام جرائم متعددة منصوص عليها بقانون العقوبات من أهمها "جريمة القتل والأذى البليغ والجرح والاعتداء والمشاجرة والذم والقدح القذف والسطو ليلا ونهارا السرقة والسلب والنصب والغش والتزوير وموضوعات أخري منصوص عليها بالقانون"

وأكد المحامي مسعود السكني منسق المركز أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات الذي تظهر الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المحامي تعزيزا لمبادئ الديمقراطية ووصولاً إلي العدالة ناهيك على اطلاعه علي القوانين المعمول بها داخل أراضي السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى ثقل شخصية المحامي عن طريق التدريب والتطوير بجميع المهارات القانونية التي تؤهله للانخراط بمجال عمله.

وقال السكني خلال الاختتام:"أن المركز يعقد هذه الدورات لتعزيز قدرات المحاميين والقانونيين في متابعة قضاياهم وقضايا المجتمع"، مؤكداً أن هذه الدورة، تأتى ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المركز في مجال التوعية والتثقيف القانوني بالقوانين الفلسطينية المعمول بها والسارية المفعول في فلسطين .