نيويورك تايمز :الفلسطينيون لديهم ورقة أقوى من الجمعية العمومية وهي قرار 181

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نشر المحلل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ( توماس فريدمان )، حلاً بديلاً لتوجه الفلسطينيين للجمعية العمومية في سبتمبر للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.

وقال فريدمان هناك قرار سابق تم اتخاذه في نفس الجمعية العمومية بتاريخ 29 نوفمبر 1947 في الجمعية العمومية وهو قرار التقسيم 181 .

وقال فريدمان:" إن أراد الفلسطينيين نقل كل المشكلة منذ بدايتها فهيا نفعل ذلك ولنفكر بشكل أوسع فقرار 181 قسم أرض فلسطين التاريخية لقسمين دولة للفلسطينيين ودولة لليهود.

وقال فريدمان:"لماذا لا نحول قرار 181 من الجمعية العمومية لمجلس الأمن، فيمكن أن يكون هناك قرار جديد".

وأضاف فريدمان قائلاً أن الخط الفاصل بين حدود الدولتين يكون حدود67 مع تعديلات علي الحدود والاتفاق على ترتيبات أمنية فيجب على مجلس الأمن المصادقة مره أخرى على قرار التقسيم 181 .