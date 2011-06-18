الأهلي يتمسك بأحمد حسن ويؤجل إعلان المستبعدين

القاهرة/ أكد الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم السبت 18-06-2011، أنه متمسك باستمرار أحمد حسن قائد منتخب مصر ضمن صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي لموقع النادي على شبكة الانترنت "لا صحة مطلقا لما تردد خلال الفترة الماضية عن عدم التمسك باستمرار أحمد حسن لاعب الاهلي وقائد منتخب مصر في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة."

وينتهي عقد حسن البالغ من العمر 36 عاماً مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعاد اللاعب المخضرم بقوة مؤخرا للملاعب بعد غيابه منذ سبتمبر/أيلول الماضي لإصابته بقطع في أربطة الركبة.

وأضاف عبد الحفيظ "الجهاز الفني متمسك وبكل قوة بالصقر (حسن) كونه لاعبا كبيرا ويمثل إضافة للفريق.. حسم ملف التجديد لأحمد حسن سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. لا توجد أي مشاكل قد تعيق التجديد للاعب"، وذلك وفقاً لرويترز.

وينتهي عقد المهاجم أسامة حسني في نهاية الموسم أيضا، لكن النادي حامل لقب الدوري في اخر ست سنوات اكتفى يوم السبت بالحديث عن الاحتفال بعيد ميلاده رقم 29، وقال إن ذلك "تقديرا له على عطائه مع الفريق طوال السنوات الماضية."

تأجيل الإعلان عن المستبعدين من الأهلي .. بأمر " الدرع "

القاهرة/ قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري في الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم ، تأجيل الإعلان عن أسماء اللاعبين المستبعدين وكذلك حسم كافة الملفات الخاصة بالتجديد للاعبي الفريق .

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لموقع كووورة : المنافسة الشرسة على بطولة الدوري دفعتنا لتأجيل الإعلان عن اللاعبين المستبعدين، وذلك حفاظاً على تركيز اللاعبين في المباريات القادمة، خاصة وأن مثل هذا الإعلان سيؤدى إلى التأثير عليهم في هذه المرحلة المهمة ، وكذلك قمنا بتأجيل التجديد لأحمد حسن وأسامة حسنى حتى نهاية الموسم".

وشهد الاجتماع ، حضور الجهاز الفني للنادي الأهلي ، وقامت اللجنة بالاستماع لأوسكار محلل أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة .

ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الكرة بالأهلي مع الجهاز الفني، من أجل الاتفاق على مستقبل الفريق الموسم القادم .

طاقم بلجيكي يدير مباراة الأهلي والإسماعيلي

القاهرة/ أكد عصام صيام رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرةالقدم ، أن الإتحاد البلجيكي أبدى موافقته على إرسال طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلى بالجولة26لبطولة الدوري المصري، والمقرر لها25يونيو الجاري.

وأوضح صيام لموقع كووورة ، أن لجنة الحكام بالإتحاد المصري، قامت بمخاطبة عدة دول ، من أجل إرسال طاقم لإدارة المباراة ، وحصلت على موافقة الإتحاد البلجيكي ، مشدداً على أنه سيكشف عن أسماء الطاقم في الوقت المناسب .

وعلم موقع كووورة ، أن الإتحاد المصري هو الذي سيتكفل بنفقات استقدام الطاقم ، في محاولة لاسترضاء إدارة الإسماعيلى ، بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب أزمة مباراة الجيش .

عضو اتحاد الكرة المصري وسيطا في إنتقال لاعب الإسماعيلي إلى الأهلي !!

القاهرة/ اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع أحمد سمير فرج ظهير أيسر فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر بدءا من الموسم المقبل لدعم صفوف الفريق الأحمر في ظل التوقعات بتراجع مستوي وعطاء الظهير الدولي سيد معوض مع زيادة عدد إصاباته وكبر سنه.

وذكرت صحيفة الوفد المصرية أن فرج أكد أن حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لعب دوراً بارزاً في إتمام الصفقة لصالح النادي الأهلي وأقنعه بالعودة إلى القلعة الحمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع فرج، وأجرى معه العديد من الإتصالات خلال الفترة الأخيرة وتحديداً أثناء وجوده بمعسكر المنتخب الوطني الأخير قبل لقاء جنوب أفريقيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.