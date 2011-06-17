احياء اسر شاليط عبر زنزانة بداخلها رئيس الموساد والشاباك

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت القناة الثانية في تلفزيون العدو، بأنه و بمناسبة مرور 5 سنوات على اسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط على أيدي المقاومة الفلسطينية، فمن المقرر أن يعبر 24 شخصية صهيونية عن رفضهم لاستمرار تعنت حكومات "اسرائيل" لعدم الافراج عنه

و بحسب التلفزيون الصهيوني، فستعبر الشخصيات يوم السبت عبر احضار زنزانه محكمة الاغلاق سيدخلها كل من رئيس الموساد الاسبق داني ياتوم ورئيس الشاباك الاسبق عامي ايلون والممثلة الاسرائيلية اورنا بناي، وذلك كوسيلة للضفط علي حكومة نتنياهو لاتمام صفقة تبادل الاسرى