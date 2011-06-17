ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

احياء اسر شاليط عبر زنزانة بداخلها رئيس الموساد والشاباك

  • 16:20 - 17 يونيو 2011
مشاركة

احياء اسر شاليط عبر زنزانة بداخلها رئيس الموساد والشاباك

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت القناة الثانية في تلفزيون العدو، بأنه و بمناسبة مرور  5 سنوات على اسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط على أيدي المقاومة الفلسطينية، فمن المقرر أن يعبر 24 شخصية صهيونية عن رفضهم لاستمرار تعنت حكومات "اسرائيل" لعدم الافراج عنه

و بحسب التلفزيون الصهيوني،  فستعبر الشخصيات يوم السبت عبر احضار زنزانه محكمة الاغلاق سيدخلها كل من رئيس الموساد الاسبق داني ياتوم ورئيس الشاباك الاسبق عامي ايلون والممثلة الاسرائيلية اورنا بناي،  وذلك كوسيلة للضفط علي حكومة نتنياهو لاتمام صفقة تبادل الاسرى

متعلقات