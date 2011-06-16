وصول شاحنة أدوية تركية لغزة تكفي لأيام

فلسطين اليوم _ غزة

وصلت اليوم الخميس شاحنة محمّلة بالأدوية أرسلها الهلال الأحمر التركي، إلى قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من أزمة صحة حادة إثر نفاد عشرات الأصناف من الأدوية.

وقال الدكتور أشرف القدرة، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة بغزة:" إن الهلال الأحمر التركي كان قد بادر لتلبية نداء المرضى في قطاع غزة بعد نفاذ 180 صنف من الأدوية و200 صنف من المستهلكات الطبية في مستشفيات القطاع ".

وأضاف أن الهلال الأحمر التركي أرسل اليوم شاحنة أدوية لغزة محملة بثلاثة عشر صنف من الأدوية الضرورية والمفقودة من المستشفيات، بعد التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة، تكفي مستشفيات القطاع لعدة أيام فقط.

ورحب القدرة بالخطوة التركية الجريئة، مؤكدًا بأن تركيا "كانت ولا زالت صاحبت السبق في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، متمنياً على الدول العربية أن تحذوا حذوها".

وحول ما تتناقله وسائل الإعلام عن إرسال عشرين شاحنة دواء للقطاع مطلع الأسبوع القادم، قال القدرة "إن الحديث فقط عبر وسائل الإعلام ونحن ننتظر كما ينتظر الإعلام".