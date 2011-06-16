"جوال" تطلق أكبر حملة جوائز لمشتركيها في قطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات والعروض لمشتركيها أطلقت شركة "جوال" اليوم أكبر حملة جوائز تشمل جميع مشتركيها في قطاع غزة وذلك بعد إستكمالها لأكبر جزء من عملية توسعة للشبكة تجريها الشركة منذ 3 سنوات، وتمكن الحملة جميع مشتركي جوال في القطاع كسب أرصدة رسائل قصيرة وأرصدة مجانية لمشتركي الدفع المسبق ودقائق إتصال مجانية لمشتركي الفاتورة.

من ناحيته أشار معن ملحم، نائب المدير العام لشركة "جوال" إلى أن هذه الحملة تأتي تقديراً من الشركة لجميع مشتركيها في قطاع غزة وتقديم أفضل الميزات لهم بهدف تخفيف العبء الواقع على كاهل المواطنين خصوصاً في ظل الظروف الحالية.

وأضاف ملحم: "لقد إرتأينا أن نكافئ جميع مشتركينا الأعزاء في قطاع غزة الحبيب لصمودهم في ظل الحصار وأكبر حملة خاصة بهم وذلك بعد إستكمال جزء كبير من عملية التوسعة للشبكة، حيث يمكنهم من خلال هذه الحملة الحصول على رسائل قصيرة وأرصدة ودقائق إتصال مجانية وذلك من خلال إشتراكهم بالحملة، كما نسعى دائماً جاهدين لتقديم أفضل البرامج والعروض لجميع مشتركينا في شطري الوطن على حدٍ سواء ودون أي تمييز".

وتجدر الاشارة إلى أن الشركة تمكنت من توسعة عملياتها التجارية وذلك بعد تمكنها في شهر نيسان الماضي من إدخال 75 محطة تقوية إلى القطاع بدلاً من تلك التي دمرت خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع، حيث منعت سلطات الاحتلال الشركة من إدخال أي معدات أو قطع صيانة لتطوير البنية التحتية للشبكة على مدار عامين ونصف.

وبدأت الشركة مباشرة بعد إدخال معداتها إلى القطاع بتركيب محطات التقوية بعد أخذ الموافقات من المؤسسات الرسمية ذات الاختصاص في القطاع، حيث أسهمت عملية التوسعة في تقليل الضغط على الشبكة وإستكمال الشركة لنشاطها التجاري بصورة قوية.

كما وأطلقت الشركة منذ بداية العام العديد من العروض القوية والمميزة لجميع مشتركيها في قطاع غزة والضفة كان اخرها حملة مفاجئات الربيع وبرنامج دردش شباب الجديد والعرض الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية.