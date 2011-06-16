الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب يجري سلسلة زيارات شمال القطاع

فلسطين اليوم- غزة

نظمت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب- مكتب فلسطين- سلسلة زيارات شمال قطاع غزة، وذلك في إطار تفقد ودعم مؤسسات العمل الصحي والطبي الخيري في القطاع.

وشملت الزيارات المركز الطبي التابع لجمعية المواساة الخيرية ومركز المصطفى الطبي التابع للجمعية الإسلامية ببيت لاهيا ومستشفى الكرامة .

وترأس الوفد د. عبد الرحمن الحداد منسق مكتب غزة .والذي أكد على أن هذه الزيارات تأتي لتقييم احتياجات هذه المراكز والمؤسسات الصحية وللعمل على الارتقاء بها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وذلك أيضا لما يعانيه القطاع الصحي من أزمات ونقص في الدواء .

الأستاذ رامز الغرباوي مدير جمعية المواساة أعرب عن سعادته الغامرة بزيارة اللجنة للمركز الطبي التابع لجمعيته .مجدداً شكره لها على دعمها المتواصل للمؤسسات الخيرية وخاصة في المجال الصحي الخيري .

الأستاذ عبد الرحمن أبو ستة مدير الجمعية الإسلامية - بيت لاهيا أكد على أهمية التواصل والتعاون المشترك مع لجنة الإغاثة والطوارئ وأهمية دعمها لمركز جمعيته الطبي والذي يخدم منطقة تحتاج لرعاية ودعم صحي لكونها إحدى المناطق المتاخمة للحدود ولكثرة تعرضها للاعتداءات المتكررة من قوات الاحتلال .

واختتم الوفد سلسلة زياراته بزيارة مستشفى الكرامة حيث كان باستقبالهم أ . إسماعيل ناصر مدير المستشفى و أ . عامر نصار والذين أثنوا على الاتحاد في جهوده المبذولة والتي تأتي دائم في أحلك الظروف وأقساها داعين الاتحاد إلى مزيد من الدعم في المجال الصحي الخيري.