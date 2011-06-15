القذافي حصل على مئات من تذاكر أولمبياد لندن 2012

لندن/ د ب إ/ حصل نظام الزعيم الليبي معمر القذافي على مئات من تذاكر حضور دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لندن العام المقبل.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم الأربعاء صحة تقرير نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" الصادرة اليوم الأربعاء.

وأوضحت المتحدثة أنه تم إعطاء "بضع مئات من التذاكر" للجنة الأولمبية الوطنية في ليبيا.

يذكر أن محمد القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي هو رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

ووفقا للمتحدثة فإنه من الممكن منح هذه التذاكر لشخصيات أو منظمات رياضية.

ومن المستبعد أن يشارك القذافي في حفل افتتاح أولمبياد 2012 لاسيما وأن الزعيم الليبي ممنوع من السفر إلى بريطانيا.