واعد: إصابة 4 أسرى بجراح متوسطة

فلسطين اليوم – غزة

أصيب اليوم الثلاثاء أربعة أسرى في سجن "أوهليكدار" بجروح متوسطة بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات السجون الصهيونية.

وعلمت جمعية واعد للأسرى أنه وخلال نقل 60 أسيرا من سجن أوهليكدار في بئر السبع إلى سجن رامون اعتدى عدد من الجنود الصهاينة على الأسرى، وأقدموا على تفتيشهم تفتيشا عاريا الأمر الذي رفضه الأسرى الأحرار، ما حدا ببعض الجنود إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أربعة من الأسرى بجراح متوسطة.

وتحفظت "واعد" عن ذكر أسمائهم مراعاة لشعور عوائلهم. وفق قولها.

وحذرت جمعية الأسرى من الاعتداءات الصهيونية المتصاعدة بحق الأسرى مطالبة بتوفير حماية دولية للأسرى داخل السجون، وإيقاف استفراد الاحتلال الصهيوني بسبعة آلاف أسير يعانون سلسة من الانتهاكات والاجراءات الهادفة لإذلالهم وتصفيتهم.