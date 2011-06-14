نتنياهو يحصل على معارضة ايطاليا لدولة فلسطينية والثمن مقتل "إسرائيلي" في روما

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة يديعوت بان الثمن لعدم اعتراف ايطاليا بدولة فلسطينية سقوط قتيل إسرائيلي في روما .

وقالت صحيفة يديعوت بانه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أمس الاثنين لايطاليا ولقاءه الرئيس الايطالي سلفيو برلسكون عثرت الشرطة الايطالية على جثة إسرائيلي يبلغ من العمر 74 عاما مطعونا بالسكين في الطابق السفلي من العمارة التي يسكن بها .

وقالت الشرطة الايطالية بان الإسرائيلي طعن بالسكين ولا يدور الحديث عن عملية قتل من اجل السرقة حيث وجدت محفظته معه ولم تسرق من قبل من قتلوه كما أن الآلة التي طعن بها لم تبق في مكان الحادث .

وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو نظيره الايطالي امس الاثنين سلفيو برلسكوني لمعارضته الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب في سبتمبر القادم في الجمعية العمومية .

وقال نتنياهو بان الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيلحق أضرار بعملية السلام حيث إن اتفاق السلام يتطلب تنازلات من قبل الطرفين فالإعلان عن دولة فلسطينية يعني خرق لجميع الاتفاقيات الموقعة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية .