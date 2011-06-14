فياض: لا أفرض نفسي على أحد وما يهمني هو التوافق

فلسطين اليوم: غزة

رام الله – فلسطين برس- قال رئيس حكومة رام الله د. سلام فياض "إن تشكيل الحكومة بموجب اتفاق القاهرة يخضع لتوافق وطني، ولا يمكن أن يكون اختيار رئيس الحكومة إلاّ كذلك، ومن ناحيتي فإنني لم أعرض نفسي يوماً لتولي هذا الموقع، مضيفا، ولكن أعود وأؤكد على أنه إذا تم التوافق على أن أتولى هذه المهمة، فإنني مستعد للقيام بها".

وأضاف فياض رداً على سؤال لأحد الصحافيين أثناء المؤتمر الذي عقده مع رئيس البرلمان الأوروبي اجيزي بوزك حول إمكانية أن يتولى مهمة رئاسة حكومة التوافق الوطني، والتصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين من حركة حماس، حول رفض الحركة تكليف سلام فياض بهذه المهمة، قائلا: "ما أود التأكيد عليه، بأن ما يهمني في المقام الأول هو أن يتم تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن، لا بل وألاّ يُسمح بانقضاء هذا الأسبوع دون التوافق على رئيس الوزراء، والبدء في تشكيل الحكومة، لأننا بحاجة لإجراءات عملية للبدء الفوري في إعادة توحيد الوطن ومؤسساته".

وتابع "ولذلك فإنني أعود وأؤكد بأنني لا يمكن أن اقبل بأن يكون عدم التوافق عليّ سبباً لأي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة".

وختم قائلاً "لا أفرض نفسي على أحد، ولا أريد إطلاقا لأيِّ كان أن ينظر إليّ وكأنني مفروض عليه".