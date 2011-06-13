حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة اليوم وغدا

فلسطين اليوم-رام الله

يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، غدا الثلاثاء، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .