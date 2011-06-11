بدنا مصالحة مش مصافحة.. ناشطون بغزة يدعون للتظاهر من أجل إتمام اتفاق المصالحة

فلسطين اليوم - غزة

وزع ناشطون فلسطينيون في غزة مساء اليوم السبت دعوات للمواطنين بالتظاهر في ساحة الجندي المجهول بعد غد الاثنين لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس.

وجاء في البيان الذي وزعه المتظاهرون على السيارات والمواطنين في شوارع المدينة شعارات من بينها "قرفنا وبكفي" و" الشعب زهق وبده يتم الاتفاق" و" أنا نازل وحامل علمي وحصرخ بأعلى صوت بدنا مصالحة مش مصافحة".

وقال الناشطون الذين أطلقوا على أنفسهم الحراك الشعبي أنهم ليس مع أحد أو ضد أحد إنما هم جزء من الشعب وشريحة الشباب التي ملت الانتظار والوعود المتكررة بتشكيل حكومة انتقالية وطنية ولاشيء يجري على أرض الواقع سوى المصافحات على حد قول البيان.

يذكر أن هذه الدعوة للتطاهر هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية بعد إعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.