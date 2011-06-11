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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصادر: معبر رفح يعمل بشكل بطيء ودخول الحافلة الأولى حتى اللحظة

  • 09:25 - 11 يونيو 2011
تقارير
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مصادر: معبر رفح يعمل بشكل بطيء ودخول الحافلة الأولى حتى اللحظة

فلسطين اليوم-غزة

أكدت مصادر مطلعة بمعبر رفح قبل قليل دخول  الحافلة الأولى حتى اللحظة للجانب المصري رغم بطء سير العمل بالمعبر , ونصب الجانب المصري للألواح الخشبية إيذاناً بإجراء العديد عمليات صيانة داخل المعبر.

 

وقال المصدر انه من المقرر اليوم دخول 4 باصات فقط في ظل أعمال الصيانة التي يقوم بها الجانب المصري , والتي أبلغ بها الجانب الفلسطيني مسبقاً .

 

وتجدر الإشارة إلى مغادرة 421 مسافرا يوم الخميس الماضي من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري في حين ينص الاتفاق على ادخال 550 مسافر يوميا.

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