البنتاجون: صفقات الأسلحة الأمريكية لمصر ستستمر بعد الإطاحة بمبارك

فلسطين اليوم _ وكالات

أكد مسئول كبير فى وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، أن مبيعات صفقات الأسلحة الأمريكية إلى مصر لن تتوقف بعد الثورة المصرية، التى تسببت فى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

ونقلت وكالة "رويترز" على موقعها باللغة الإنجليزية، ووسائل "إعلام إسرائيلية، التصريحات أدلى بها الأدميرال وليام لاندى رئيس وكالة التعاون الأمني في وزارة الحرب الأمريكية للصحفيين، والتى أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في التعاون الأمني مع مصر، كما كانت من قبل حدوث الثورة المصرية، وثورات الربيع العربي، مؤكداً أن سقوط نظام مبارك لن يؤثر على العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

ورفض الأدميرال وليام لاندى رئيس وكالة التعاون الأمني في وزارة الحرب الأمريكية، التعليق على صفقات الأسلحة الأمريكية التي أوقفتها الإدارة الأمريكية إلى عدد من دول الشرق الأوسط، بسبب الثورات والاضطرابات التي خيمت على عدة دول عربية، على رأسها تونس واليمن والبحرين.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع تصدير صفقات أسلحة هذا العام تقدر بـ 46 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعلها تحقق عائدات تقدر بملايين الدولارات، نظراً للإقبال الكبير من دول العالم، وبخاصة العالم العربي، على تكنولوجيا الدفاع الأمريكية، ومن بين هذه الدول السعودية والإمارات اللاتي حصلتا على صفقات أسلحة أمريكية كبيرة العام الماضي.