"معاريف": نقل صواريخ غراد من ليبيا إلى غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعمت صحيفة "معاريف" صباح اليوم عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنها تخشى من "مسار جديد" لنقل الأسلحة من ليبيا في ظل الفوضى الأمنية الحالية إلى قطاع غزة.

وادعت المصادر إن مئات صواريخ غراد تم تهريبها من ليبيا إلى القطاع في ظل الفوضى الأمنية في ليبيا، وزعمت أن كمية كبيرة تسربت إلى منظمات وصفتها "بالإرهابية" وتجار الأسلحة.

وزعمت المصادر أن الفصائل الفلسطينية عززت قدراتها في الأسابيع الأخيرة بعد حصولها على مئات صواريخ غراد يتراوح مداها ما بين ٦٠ إلى ٧٠ كيلومتراً وبمقدورها الوصول بسهولة إلى وسط إسرائيل، حسب تعبيرها. وقالت إن قطر هذه الصواريخ يتراوح ما بين ١٢٠ - ١٢٢ ملم.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن حماس حصلت على قذائف بقطر ٦٠ ملم. قصيرة المدى وعلى بنادق وكميات كبيرة من الذخيرة. وأضافت أن وفق المعلومات التي وصلت الأجهزة الأمنية فإن بمقدور حماس الحصول على صواريخ قديمة مضادة للدبابات روسية الصنع سيطر عليها الثوار في جنوب ليبيا.

وقالت المصادر ذاتها إن مسار نقل الأسلحة ينطلق من ليبيا مروراً بمصر وتحديداً سيناء ومن ثم تنقل الأسلحة عبر الأنفاق للقطاع. وزعمت أن السلطات المصرية تحاول إحباط هذه العمليات عبر الجو.