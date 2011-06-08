رئيس رابطة علماء فلسطين يشارك بورقة عمل في مؤتمر علماء الأمة بالسنغال

فلسطين اليوم: غزة

شارك بالأمس رئيس رابطة علماء فلسطين والنائب بالمجلس التشريعي د.مروان أبو راس بورقة عمل بعنوان ( منزلة العلماء في الإسلام وبيان فضلهم وصفاتهم ) ضمن محاور جلسات مؤتمر علماء الأمة الأول من نوعه الذي يعقد بدولة السنغال بحضور عدد كبير من العلماء والمثقفين من مختلف دول العالم.

وقد أشار د.مروان أبو راس في ورقة عمله إلى عدة محاور من أبرزها: ( أهمية العلم وضرورته ومنزلة العلماء في الإسلام وخشية العلماء لربهم وأهمية العلم وفضائل أهله وطاعة العلماء وضرورة وجودهم والمحافظة عليهم والبلاء من درجة العلماء وبشارة إلى العلماء بالمغفرة ومن صفات العلماء والغيرة على محارم الله وصفات عامة وضرورية لا بد منها ومجاهدة الكفار والمنافقين ونصائح عامة للعلماء الأجلاء ) وقبل نهاية ورقة العمل تحدث النائب د.مروان أبو راس ضمن كلمته محور بعنوان (يا علماء الأمة الأقصى يناديكم ) مشيرا فيه إلى خطورة أوضاع بيت المقدس في الأعوام الأخيرة نتيجة الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال الصهيوني وخطورة الفتاوى اليهودية الجماعية التي يصدرها حاخاماتهم, والتي ينص بعضها على: " أن أحكام التوراة تبيح قصف البيوت الفلسطينية من الجو على من فيها وتنص فتوى غيرها على: " إن الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هي الطريقة اليهودية: دمروا مقدساتهم واقتلوا رجالهم ونسائهم وأطفالهم ومواشيهم, فعند تدمير مقدساتهم سوف يتوقفون عن الاعتقاد بأن الرب إلى جانبهم "

وشكر النائب د.مروان أبو راس في نهاية ورقة عمله العلماء الأجلاء من مختلف بلاد العالم على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.