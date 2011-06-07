اوباما للسلطة:« عودوا للمفاوضات مع »إسرائيل" لن اعترف بدولة فلسطينية

ترجمة فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما بأنه يعارض الإعلان عن دولة فلسطينية في شهر سبتمبر ،داعياً السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات وعدم التوجه للجمعية العمومية في سبتمبر

ودعا اوباما خلال لقاء صحافي جمعه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في البيت الأبيض السلطة الفلسطينية بترك محاولتهم للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العمومية

أما ميركل فقالت بدورها: " نحن نريد حلا لدولتين فلسطين و"إسرائيل"،فنحن نريد دولة يهودية وهي "إسرائيل" لجانب دولة فلسطينية مستقلة،حسب تعبيرها

من جهة أخرى التقى أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وهم صائب عريقات والناطق باسم الرئيس نبيل ابو ردينة مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في البيت الأبيض، وقد بحث الطرفين في نية السلطة الفلسطينية التوجه للجمعية العمومية للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية