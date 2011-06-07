مسؤول صهيوني يتوقع فشل المبادرة الفرنسية بسبب تحفظات واشنطن عليها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

توقع مسؤول صهيوني كبير اليوم الثلاثاء أن يفشل المقترح الفرنسي بعقد مؤتمر تسوية إسرائيلي- فلسطيني بسبب "التحفظات القوية التي أبدتها الولايات المتحدة الأميركية".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مصير هذه المبادرة أغلقته تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون" معتبرا أن "فكرة مؤتمر كهذا لا يمكن أن تتحقق دون الموافقة الأميركية والدعم الكبير من "

إسرائيل"، وهما أمران تفتقر إليهما" هذه الفكرة.

وأوضح المسؤول أن "إسرائيل" كانت مترددة جدا في البداية حيال المبادرة الفرنسية لكنها لم تشأ إغلاق الباب" مؤكدا أن حكومة الكيان "كانت ستبحث إمكانية المشاركة في المؤتمر إن أعطتها واشنطن ضمانات".

ومن جانبه رحب داني ايالون نائب وزير الخارجية الصهيوني بالموقف الأميركي الذي قال إنه "يتقارب مع الموقف الإسرائيلي" إزاء المقترح الفرنسي.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رحبت بتحفظ أمس الاثنين بالفكرة الفرنسية لعقد مؤتمر حول التسوية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى ضرورة القيام ب"عمل تحضيري" هام ومؤكدة ان الولايات المتحدة "ستنتظر لترى".

وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الفرنسي آلان جوبيه إن "فكرة عقد اجتماع أو مؤتمر يجب أن تقترن بإرادة لدى الأطراف لاستئناف المفاوضات".

ومن ناحيتها عبرت "إسرائيل" التي لم تعارض المقترح الفرنسي ولكنها لم تدعمه، عن تفضيلها إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين برعاية أميركية، فيما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موافقته على المقترح الفرنسي بعقد مؤتمر سياسي في الأسابيع المقبلة.