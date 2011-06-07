مصر: ضخ تجريبي للغاز إلى إسرائيل والأردن بعد توقف لأكثر من شهر

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن مسؤولون في وزارة النفط المصرية، أمس، أن القاهرة ستبدأ ضخاً تجريبياً للغاز إلى إسرائيل والأردن خلال الأسبوع الحالي بعد توقف الإمدادات لأكثر من شهر.

وكانت الوزارة المصرية أكدت أنها تبحث استئناف الإمدادات التي توقفت جراء هجوم على خط أنابيب، نافية أن تكون هناك أسباب سياسية تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون في الوزارة إنه جرى «رفع مستوى الحراسة في النقاط الضعيفة على مسار الخط»، وأن «استئناف ضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل سيساعد كثيرا في تحسين موقف القاهرة في مفاوضات مراجعة الأسعار».

وكانت السلطات المصرية أعلنت في نيسان الماضي أنها ستراجع عقود الغاز المبرمة مع دول أخرى من بينها إسرائيل والأردن.