الأمير طلال يقرر إنشاء فرع للجامعة المفتوحة بفلسطين

الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة

فلسطين اليوم-وكالات

وافق الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بعد اتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينى محمود عباس أبو مازن على منح الفلسطينيين فى المخيمات اللبنانية والبالغ عددهم 54 ألفا، فرصة للالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة.

وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إنه تلقى شكوى من هؤلاء الطلاب تفيد بأنهم محرومين من الالتحاق بالتعليم الجامعى الحكومى اللبناني.. مشيرا إلى أن نجاح المفاوضات أسفر عن الموافقة على إنشاء فرع للجامعة العربية المفتوحة بفلسطين وأن الدراسة بها ستكون بعد شهرين بمائة طالب.

وأوضح الأمير طلال أن الجامعة العربية المفتوحة هى مؤسسة غير ربحية بدأت نشاطها عام 2002 ومقرها الرئيسي دولة الكويت وتؤسس فروعا فى الدول العربية وتعتمد على نظام تعليمي مرن يمكن من فاتهم فرص التعليم الجامعى من تحقيق أحلامهم بصرف النظر عن العمر وتاريخ الحصول على الشهادة الثانوية.

وأضاف أن للجامعة في الوقت الحاضر ستة فروع فى الأردن ولبنان والبحرين ومصر والسعودية وسلطنة عمان، وأن تخص طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية ورعاية مميزتين ويقدم صندوق الطالب الدعم للمتفوقين وللمحتاجين.