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أمير قطر وعباس سيزوران غزة سوياً..والحكومة سترى النور قريباً

  • 06:06 - 06 يونيو 2011
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أمير قطر وعباس سيزوران غزة سوياً

فلسطين اليوم-غزة

كشف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية في حركة فتح،  أمس 5-6-2011، عن رغبة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارة قطاع غزة مباشرة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية.

 

وقال شعث في تصريحات صحفية: "إن للأمير القطري دورا كبيرا في المصالحة الفلسطينية، وجهودا من أجل رفع المعاناة والحصار عن شعبنا في قطاع غزة".

 

وفيما يتعلق بحكومة التوافق، أكد عضو اللجنة المركزية لفتح أنها سترى النور خلال الأيام العشرة القادمة، وستباشر في إعادة إعمار غزة بعد تشكيلها مباشرة.

 

وفي سياق منفصل، أشار شعث إلى أن عباس سيزور غزة بعد أن تتمكن الأطراف من تشكيل الحكومة، مضيفا: "لا أتوقع أن يزور الرئيس غزة قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة".

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