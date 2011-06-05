الاحتلال يستعد لمناورة ضخمة قرب حدود لبنان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لتنفيذ مناورة عسكرية ضخمة داخل الأراضي المحتلّة على طول الحدود مع لبنان وصولاً لمرتفعات الجولان السوري المحتل.

و بحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود لهذه الغاية، وقد ﻿سُمع داخل مزارع شبعا المحتلّة دوي انفجارات ترافق مع أصوات رشقات رشاشة، أمس السبت.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية صهيونية قامت بتركيب جهاز إنذار ورصد قرب موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواجه لبوابة فاطمة على الشريط الحدودي الشائك، كما عمل عناصر القوة على استكمال أعمال صيانة الشريط الشائك وزيادة ارتفاعه.