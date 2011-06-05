الأسرى للدراسات : إدارة سجن نفحة تعاقب أسرى بالعزل بسبب زجاجة سفن

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكد الأسرى في سجن نفحة لمركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون تستغل كل صغيرة وكبيرة حتى تنال من الأسرى ، وأضاف الأسرى أن إدارة سجن نفحة عاقبت ثلاث أسرى بالعزل بسبب زجاجة سفن .

وأفاد الأسرى أن أحد عمال المردوان في قسم 13 بسجن نفحة كان يحمل زجاجة سفن وقريب وقت العدد طالبت الإدارة بالدخول فوراً للغرف فوقعت الزجاجة من يده وأسرع وسحبها بالقليل من الماء ، وعند دخول العدد اعتبر ضباط أمن السجن أن هذا العمل مقصود حتى يتم إلصاق أحذية السجانين بالأرض الذي سيؤدى إلى وجود صوت لأقدامهم كخطة تحذير للأسرى عند سماع صوت خطواتهم .

وفى أعقاب الحدث قامت إدارة السجن بتفتيش غرف الأسرى والقيام بتنظيف القسم ومعاقبة عدد منهم بالعزل والزيارات بحجة ضبط أغراض ممنوعة ، وعرف من هؤلاء الأسرى " الأسير عطا محمود فلنة من صفَا ، والأسير داوود الشويش من القدس ، والأسير طالب أبو مصطفى من غزة " وحوكموا سبعة أيام زنازين انفرادية وبعضهم من عوقب بشهر زيارات إضافية .