خلال افتتاحه عدة مشاريع

هنية: إشراف الحكومة على المشاريع الخدماتية دليل على مواصلتها لتخفيف الحصار

فلسطين اليوم – غزة

أكد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية على أن المشاريع الخدماتية التي تشرف الحكومة على إتمامها لهي دليل على مواصلة العمل لتخفيف الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأشار هنية بعد جولة افتتاح طويلة لعدد من المشاريع الخدماتية في مدينة خان يونس ومنها افتتاح شوارع رئيسية وبئر مياه وحدائق عامه إلى أن هذه المشاريع تعتبر كنزاً ثميناً في إطار الجهود المتواصلة الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشعبنا والعمل على الاستغناء عن المنتج الإسرائيلي الذي أصلا تمنع دولة الكيان من إدخاله بحجج واهية.

وبمناسبة ذكرى نكسة فلسطين عام 1967 قال هنية :"إن الأرض والقدس لنا ولا تفريط في الثوابت ولا تنازل عن حق العودة".

وفي إطار المشاريع أكد هنية على ضرورة معالجة مشكلة الإسكان, مشدداً على ضرورة تشريع وجود الإسكان للناس من خلال المشاريع السكنية الهادفة للتخفيف عن المواطنين.

ودعا أي حكومة قادمة إلى بذل الجهود لاستكمال مسيرة التعمير والبناء وإتمام المشاريع، وأكد بأن حكومته لا ديون عليها.

وافتتح هنية عدداً من المشاريع الخدماتية وبدأت بافتتاح الطريق الساحلي الجديد المعروف بشارع رشيد على طول ساحل بحر مدينة خان يونس والذي كان مهترءا ليصبح من أكثر الشوارع اتساعا وحيوية, بالإضافة إلى افتتاح الحديقة العامة في المدينة والموجودة في المحررات الغربية من المدينة كما افتتح شارع أصداء ومشاريع الإسكان المعروفة بحي البراق والتي تخفف من مشكلة التضخم السكاني.