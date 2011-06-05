فرنسا ستعترف بفلسطين ما لم تقبل "إسرائيل" مبادرتها

فلسطين اليوم-وكالات

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية آلان جوبيه رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، من أن فرنسا تدرس دعم طلب فلسطين لقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا استمر الجمود بعملية التسوية.

ونقلاً عن صحيفة هآرتس الصهيونية, فقد التقت جوبيه نتنياهو وقدمت اقتراحا فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام في شهر أيلول المقبل في باريس، على أساس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتفاوض على حدود 67 مع تبادل متفق عليه للأراضي وإقامة دولتين لشعبين.

هذا وسيجتمع جوبيه غدا مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لبحث المبادرة الفرنسية لتفعيل عملية السلام، علما انه اخبر نتنياهو أن الأمريكيين ينظرون إلى المبادرة بايجابية، لكنه يطمح بان تعلن كلينتون رسميا دعمها للمبادرة.

من جانبه، سيحاول نتنياهو منع المبادرة الفرنسية وإقناع الإدارة الأميركية بمعارضتها, واكتفى مكتب نتنياهو بالتعقيب على المعلومات بأن "نتنياهو يجري مشاورات مع الإدارة الأميركية حول المبادرة الفرنسية".