"بن على" يوكل محامياً لبنانياً للدفاع عنه

فلسطين اليوم: وكالات

أكدت صحيفة النهار الجزائرية أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على طلب من المحامى اللبناني المعروف أكرم عازوري الدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية.

وقال عازوري "سأمثل فقط الرئيس (السابق)"، موضحا أنه لم يطلب منه تولى ملفات الأشخاص الآخرين الملاحقين في عائلة بن على، مشيراً إلى أنه "لم يطلع بعد على الملف".

وأكد أنه بدأ باتخاذ "التدابير المناسبة" من أجل الاعتراض على "الترويج الإعلامي" للقرارات المتعلقة بتجميد أموال الرئيس التونسي السابق في الخارج، مؤكدا أن بن على "ليست لديه أي ممتلكات أو حسابات خارج تونس". واعتبر أنه إذا لم توضح السلطات أي ممتلكات تقصد عندما تتحدث عن تجميد، فذلك يعد تشهيراً.