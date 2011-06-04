السلطة ستفرج عن أكثر من 250 معتقلاً حمساوياً بالضفة بعد غدٍ باستثناء 35 تتحفظ عليهم

فلسطين اليوم-رام الله (خاص)

أكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية وصفي قبها أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أبلغت ممثلي الحركة بأنها ستقوم بالإفراج عن المعتقلين من عناصر حماس لديها بعد غد الإثنين 6 حزيران.

وقال قبها في تصريح خاص ل"فلسطين اليوم"، إن قيادات من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أبلغته رسميا بأن الافراجات ستطال معظم معتقلي حركة حماس في الضفة الغربية.

غير أن قبها أوضح أن الأجهزة الأمنية ستتحفظ، حسب قوله، على 35 معتقلا من الحركة ,وتقدر حركة حماس عدد معتقليها في سجون الأجهزة الامنية في الضفة الغربية بنحو 300 معتقل.

وكانت الحركة قد تحدثت الجمعة عن إجراءات قضائية قررت الاكتفاء بالمدد التي قضاها سجناء حماس لدى السلطة والافراج عنهم دون انتهاء محكومياتهم.

وكان الناطق باسم الأجهزة الامنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري قد ربط سابقا الإفراج عن المعتقليين السياسيين المحسوبين على حركة حماس، وخاصة المحكومين منهم، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، تبعا للإجراءات القانونية كما قال.