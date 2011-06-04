مظاهرة في "تل أبيب": نعم للدولة الفلسطينية ونتنياهو يقودنا إلى كارثة

فلسطين اليوم _ وكالات

تحت شعار 'نتنياهو قال لا ونحن نقول نعم للدولة الفلسطينية، ونتنياهو يقودنا إلى الكارثة' تنظم حركة السلام الآن والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب ميرتس ومؤسسات حقوقية واجتماعية اليوم السبت ، مظاهرة في تل أبيب عشية الذكرى إل 44 لنكسة حزيران.

وأصدرت حركة السلام الآن بيانا دعت فيه أنصارها إلى المشاركة في المظاهرة والتي ستنطلق في الساعة الثامنة مساء من ساحة ديزنجوف وتسير باتجاه المتحف حيث سيعقد الاجتماع الشعبي وإلقاء الكلمات.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية بيانا حول المشاركة في المظاهرة الهامة. وتقوم فروع الجبهة والحزب والشبيبة الشيوعية في كافة أنحاء البلاد بالعمل المتواصل لتجنيد الرفاق والأصدقاء للمشاركة بالمظاهرة والتي تشير كافة التقديرات إلى تحولها لمظاهرة ضخمة تطلق صرخة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قلب تل أبيب.

وقال السكرتير العام للشبيبة الشيوعية أمجد شبيطة، أن فروع الشبيبة على أتم الاستعداد للمشاركة في المظاهرة وان رفاق الشبيبة الشيوعية سيتواجدون بالمئات في هذه المظاهرة لإطلاق صرخة مدوية ضد سياسة حكومة اليمين وضد محاولتها طمس حق الشعب الفلسطيني بإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين بناءً على قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة والتي تضمن العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.