دراسة تركية تحذر من عدوى الهواتف المحمولة

فلسطين اليوم-وكالات

أظهرت دراسة تركية جديدة، أن احتمال نقل الهواتف المحمولة التى يدخلها المرضى والزوار إلى المستشفيات للجراثيم الخطيرة يبلغ الضعف مقارنة بالهواتف التى يملكها طاقم المستشفى.

ذكر موقع هلث دى نيوز العلمى الأمريكى على شبكة الإنترنت، أن الباحثين فى جامعة ملطية التركية وجدوا أن أنواع البكتيريا التى وجدت على هواتف المرضى النقالة والأنماط المقاومة منها كانت مقلقة جداً.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بكتيريا وجدت على 200 هاتف نقال تعود للمرضى والزوار والعاملين فى المستشفى.

وقال الباحث المسئول عن الدراسة محمد سيد تيكيرك أوجلو، إن بعض الباحثين لفتوا إلى أن هواتف الطاقم الطبى النقالة قد تكون مصدراً محتملاً للبكتيريا المسببة للأمراض فى المستشفيات، وأضاف "لكن دراستنا وجدت أن هواتف المرضى ومرافقيهم وزوارهم تمثل خطراً أكبر من هواتف عمال الرعاية الصحية".

وأوضح الباحث فى جامعة ملطية، أن إجراءات خاصة لمكافحة العدوى قد تكون ضرورية لمواجهة هذا التهديد.

ولفت الباحثون إلى أن ربع المرضى الذين يدخلون المستشفيات فى الدول النامية يتعرضون لعدوى أثناء تلقى العلاج، وتحصل حوالى 1.7 مليون حالة من هذا النوع سنوياً فى الولايات المتحدة تتسبب وحدها بقرابة 100 ألف وفاة.