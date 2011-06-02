اعتصام في صور بلبنان تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم _ وكالات

اعتصم العشرات من ممثلي الأحزاب والقوى الفلسطينية واللبنانية، وشخصيات وفعاليات ثقافية ونقابية وسياسية، اليوم الخميس، أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة صور جنوب لبنان، تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وألقيت، خلال الاعتصام، عدة كلمات دعت إلى الإفراج عن الأسرى، وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك لدعم قضية الأسرى وصمودهم، وأكدت الاستمرار في التحرك لدى المؤسسات والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هؤلاء الأسرى وبينهم العديد من الأطفال.

وسلم عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة، والشيخ محمد الزغموت، وصبحي ضاهر، مذكرة إلى ممثل بعثة الصليب الأحمر رياض دبوق.