السفير الفلسطيني في موسكو: صفقة تبادل الأسرى "ستستكمل قريباً"

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا فائد مصطفى اليوم الخميس أنه سيتم قريباً التوصل إلى صفقة حول الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن مصطفى قوله في حديث إلى الصحافيين في موسكو ان "المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس المتواصلة في القاهرة بوساطة مصرية ستستكمل قريباً".

وكان السفير المصري السابق لدى الكيان محمد البسيوني قال في وقت سابق اليوم انه سيتم الإعلان عن صفقة حول إطلاق سراح شاليط المحتجز في غزة منذ العام 2006 "خلال ساعات"، مضيفاً أن "إسرائيل" وافقت على إطلاق سراح ألف سجين فلسطيني.

إلاّ أن عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال ليونايتد برس انترناشونال ان "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قرب التوصل لصفقة تبادل الأسرى مع العدو الصهيوني".