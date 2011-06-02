فرنسا تعرض على عباس ونتنياهو مؤتمر دولي للسلام قريباً

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

في أعقاب لقاءه رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض، قال وزير الخارجية الفرنسي ألن جوبيه، أنه سيقترح على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المشاركة في مؤتمر سلام دولي في الصيف المقبل.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية، فقد قال وزير الخارجية الفرنسي بأنه عرض هذا الاقتراح خلال لقاءه أبو مازن وأنه سيطرح الفكرة على نتنياهو، وذلك إن لم يحدث أي شئ بارز قبل شهر سبتمبر موعد إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة.

وقال الن:"الوضع الحالي لا يمكن أن يبقي على ما هو، ونحن مقتنعون بأنه إن لم يحدث شئ قبل سبتمبر فالوضع سيكون بالغ الصعوبة، وأن المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ترتكز على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دعا لاستئناف المفاوضات على قاعدة حدود 67 مع الحفاظ على ما يسمى بأمن "إسرائيل".