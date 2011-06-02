وزير البترول المصري: استئناف صادرات الغاز لإسرائيل قيد الدراسة

فلسطين اليوم- وكالات

قال وزير البترول المصري عبد الله غراب اليوم الخميس: إن مصر تراجع الجدول الزمني لاستئناف صادرات الغاز إلى إسرائيل التي توقفت بعد تفجير في خط أنابيب في أبريل.

ورداً على سؤال: متى ستستأنف مصر الصادرات لإسرائيل، قال الوزير إن المسألة قيد الدراسة.

وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق مدته 20 عاما وقع في 2005 لكن الصادرات توقفت حين هاجمت مجموعة من المسلحين محطة قياس في شمال سيناء في 27 ابريل.

وقالت مصر في أبريل أنها ستراجع عقود الغاز التي أبرمتها مع غيرها من الدول ومن بينها إسرائيل والأردن وسط اتهامات بأن حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفقت على بيع الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق.

وتوقفت الإمدادات منذ أكثر من شهر واخذ المستثمرون الأمريكيون في شركة "أمبال أمريكان إسرائيل" التي تشغل خط الأنابيب الإسرائيلي إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية لكي تضمن استئناف صادرات الغاز.

وتحصل إسرائيل على 45 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي من مصر.