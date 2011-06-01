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باراك يأمر ببناء جدار فاصل مع سوريا لمواجهة يوم إعلان الدولة الفلسطينية

  • 18:51 - 01 يونيو 2011
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باراك يأمر ببناء جدار فاصل مع سوريا لمواجهة يوم إعلان الدولة الفلسطينية

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت القناة العاشرة في تلفزيون العدو بأن وزير الحرب الصهيوني ايهود براك أعطى تعليماته لمدير عام وزارة الحرب ( اودي شاني ) للبدء ببناء جدار فاصل بين الحدود الشمالية مع سوريا، حيث يتم الانتهاء من بناءه حني شهر سبتمبر 

وجاء قرار براك في أعقاب  نية الفلسطينيين الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة  حيث تخشى "إسرائيل" في يوم الإعلان عن دولة فلسطينية من أن يزحف الفلسطينيين والعرب إلى الحدود من كل الاتجاهات من سوريا ولبنان والاردن ومصر

أما حاليا، فيستعد جيش الاحتلال ليوم الأحد المقبل، ليوم النكسة حيث أعلن الفلسطينيين بأنهم سيتظاهرون عى الحدود بينفلسطين المحتلة ولبنان

 وعلى ضوء ذلك جمع قائد هيئة الاركان العسكرية بني غانتس كل الضباط الكبار لبحث سبل مواجهة يوم الأحد القادم  حيث طالب قائد وحدة المظليين  101  بمعرفة الأوامر التي سيعطيها لجنوده لمواجهة يوم الأحد

 وقد نشرت وزارة الحرب اليوم تقريرا عن بناء السياج الفاصل بين مصر والكيان  حيث سينتهي البناء بعد عام ونصف في نهاية 2012 فقد قام مدير عام وزارة الحرب ( اودي شاني ) اليوم بجولة على الحدود مع مصر،  وقال له الضباط في المنطقة الجنوبية منذ بدء بناء السياج مع مصر تم انخفاض بنسبة 50%  في عمليات التسلل مقارنة مع عام 2010

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