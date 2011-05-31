الدكتور "الزهار" يتغيب عن اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس المنعقدة في دمشق

فلسطين اليوم- الحياة اللندنية

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم أن الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي والقيادي البارز في حركة حماس وصل إلى القاهرة أول من أمس قادماً من الجزائر حيث كان في زيارة قصيرة تلبية لدعوة من البرلمان الجزائري.

وعلمت «الحياة» أن الزهار لن يحضر اجتماعات المكتب السياسي لحركة «حماس» التي ستبدأ اليوم بكامل هيئته في دمشق. ويبدو أن تباين وجهات النظر بين الزهار وأعضاء المكتب السياسي الآخرين وراء غياب الزهار عن حضور هذه الاجتماعات على رغم أنه عضو في المكتب السياسي للحركة.