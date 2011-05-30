بسبب عجزها المالي:مصر تقترض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد

فلسطين اليوم- وكالات

قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن مصر توصلت من حيث المبدأ لاتفاق قرض لمدة 12 شهراً بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وانه يأمل في توقيع الاتفاق.

وأوضح الوزير، أن القرض سيساعد مصر على سد عجز الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 والذي قدره عند 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.9 بالمئة كانت متوقعة قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وطلبت القاهرة مساعدة مانحين ومقرضين دوليين بعدما أدت الاحتجاجات لانهيار السياحة والاستثمار الأجنبي وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.

وأدت الأزمة أيضا لتراجع إيرادات الحكومة من الضرائب في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإنفاق والتي تشمل مطالب بزيادة أجور موظفي الدولة وضغوطا لزيادة الدعم على السلع الأساسية.

وقال رضوان:"قد يتم التوقيع في أي وقت بين الآن والأحد" حيث من المقرر أن ينهي وفد من الصندوق يتفاوض بشأن الاتفاق زيارته إلى مصر يوم الأحد.

وأضاف أن مصر تعتزم الاقتراض من الخارج للمساهمة في تمويل عجز الميزانية. وقال "سندات ومنح من دول .. من الولايات المتحدة .. من البنك الدولي."

ويقول دبلوماسيون أن الحكومة المصرية المؤقتة لا تملك صلاحية إجراء إصلاحات مالية كبيرة وأكد رضوان أن صندوق النقد خفف من شروطه الصارمة المعتادة.

وأضاف "هناك الشروط المعتادة بمعاييرها الأساسية. عليك خفض العجز بنسبة كذا في مدة كذا وينبغي ألا يتعدى هذا كذا."

وتابع بقوله أن اتفاق الصندوق لا يتضمن "أي شروط من النوع المعتاد."