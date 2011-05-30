الخليل: الشرطة ومديرية الصحة يضبطان دجاج فاسد في مطعم بالخليل

فلسطين اليوم: الخليل

ضبطت الشرطة وموظفي مديرية وزارة الصحة في محافظة الخليل كميات مختلفة من الدجاج اللاحم منتهي الصلاحية والمواد التموينية الأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي كانت متواجدة في داخل مطعم بمدينة الخليل.

وأوضـح بيـان لإدارة العلاقات العامـة والإعلام في الشرطـة "أن قوة من شرطة المدينة وموظفي مديرية الصحة في الخليل توجهت في جولة تفتيشية للتأكد من التزام صاحب مطعم بتوفير الشروط الصحية والسلامة العامة وخلال عمليات التفتيش تم ضبط دجاج لاحم وكميات مختلفة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبعضها غير معروف تاريخ إنتاجها أو انتهائها".

وأكد البيان أنه تم إتلاف جميع الكميات من الدجاج اللاحم و المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأغلق المطعم لحين توفير ظروف وشروط الصحة والسلامة العامة في المطعم.

وناشدت الشرطة جميع المواطنين من التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء من أي سلعة يقومون بشرائها والإبلاغ عبر رقم 100 المجاني عن أي محل تجاري بداخله مواد فاسدة وذلك للحفاظ على حياتهم و سلامتهم.