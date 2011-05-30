اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المرأة المبدعة

فلسطين اليوم: غزة

عقدت جمعية المرأة المبدعة أمس الأحد اجتماعاً للجمعية العمومية بحضور مندوب من وزارة الداخلية الأستاذ أ. محمد شويخ ,و بحضور 18 عضو من أصل 33 عضواً من الجمعية العمومية.

وتناول الاجتماع تلاوة التقرير المالي والإداري لأنشطة الجمعية للعام 2010م و إقراره من الجمعية العمومية , كما تم في الاجتماع اعتماد مدقق حسابات قانوني للعام 2011م وخلال التصويت على التقريرين تحدثت الأستاذة أمال صيام عن مدي فعالية الجمعية بالنسبة لحجم التمويل وما يقابله من كم ونوع الأنشطة المنفذة.

وأكد الأستاذ بسام الأقرع على انه للجمعية أفق من خلال ما تبين من تقرير الأنشطة، رغم نقص التمويل مقابل حجم الأنشطة.

وقال خليل شاهين عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية أن حجم الأنشطة على أصعدة مختلفة ومتعددة الأوجه يقابلها انتكاسة على حجم التمويل على رغم من اسم المؤسسة واسع الانتشار.

وفي نهاية الاجتماع تحدثت الأستاذة دنيا الأمل إسماعيل رئيس مجلس الإدارة انه 2010/2011 اشد السنوات أزمة في الوضع المالي ولكن هناك مشاريع دعم للأجهزة كمشروع مبادرة النوع الاجتماعي ، وانه هناك شي بالأفق حسب وعود عدة مؤسسات مانحة لمنح الجمعية مشاريع بشكل اكبر وأوسع مما سبق.