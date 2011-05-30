إصابة النجم علاء عطية.. والشجاعية يطمأن الجمهور على سلامته

فلسطين اليوم-غزة

أصيب اللاعب ونجم نادي اتحاد الشجاعية علاء عطية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بين اتحدا الشجاعية وأهلي غزة في الأسبوع 22 من عمر الدوري الممتاز, والتي انتهت بفوز كاسح للشجاعية بسداسية.

حيث انتظر جماهير الشجاعية 20 دقيقة لنقل النجم عطية من أرضية الملعب لمستشفي الشفاء بغزة, وتكررت هذه الحالة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، حيث تتأخر سيارات الإسعاف عن التواجد في الملاعب أثناء إقامة مباريات الدوري، ولا تأتي للملاعب مطلقًا في مباريات أخرى.

وتسألت الجماهير عن سبب ذلك، وهل يعود للتقصير من قبل لجان الاتحاد في إبلاغ الإسعاف بالحضور للملعب، أم أن الطواقم الطبية هي التي لا تلبي طلب الاتحاد بالتواجد في الملاعب أثناء المباريات.

من جانبه طمأن الأستاذ نايف الحطاب أمين سر نادي اتحاد الشجاعية جماهير النادي على سلامة النجم علاء عطية والذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق ضد أهلي غزة.

وأضاف الحطاب بأنه تم إجراء الأشعة اللازمة على قدم عطية والتي دللت على عدم وجود كسور وهي عبارة عن كدمة قوية يحتاج إلى الراحة لعدة أيام ويعود بعدها للملاعب ليشارك في المباراة الهامة ضد غزة الرياضي في الأسبوع القادم.

وفي ذات السياق, استنكر الحطاب بشدة عدم وجود حمالة طبية في الملعب مشيرا إلى الطريقة الغير لائقة التي تم بها حمل علاء عطية لإخراجه من الملعب لتلقي الإسعافات الأولية، مضيفا بان هذه الطريقة خطرة وقد تعمل على زيادة إصابته.

وأكد الحطاب أن سلامة اللاعبين هي أهم عنصر في مباريات كرة القدم، مشيرا إلى أن اللاعب عطية أصبح بمثابة ثروة قومية وأصبح مطلوبا في عدد من الأندية العربية الكبيرة، لذا يجب المحافظة عليه وعلى جميع اللاعبين، مطالبا اتحاد الكرة بالتحرك السريع من اجل أن تتواجد حمالات طبية وسيارات إسعاف في كافة الملاعب الغزية.