اللجنة الحكومة: مستعدون لاستقبال أسطول الحرية2

فلسطين اليوم-غزة

أكدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود, اليوم, على أهمية وصول أسطول الحرية "2" إلى قطاع غزة لما في ذلك من معان ومضامين إنسانية تهدف إلى كسر الحصار الغير قانوني وغير الأخلاقي والمفروض على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أربع سنوات.

واستغربت اللجنة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه, تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تنادي بوقف إرسال هذه السفن، قائلة, هذه التصريحات لا تخدم البعد الإنساني لهذه القضية العادلة والتي هي من صميم قواعد القانون الدولي الإنساني.