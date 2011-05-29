الاحتلال يداهم الخليل وينصب حاجزين عسكريين في المدينة

فلسطين اليوم _ الخليل

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مصنعا للحجر والرخام وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ونصبت حاجزين عسكريين في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت مصنع المواطن بركة الأطرش لصناعة الحجر والرخام في مدينة الخليل، وفتشته، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على جسر حلحول، المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وحاجزاً آخر في منطقة فرش الهوى غرب الخليل، وأجرت تفتيشا للمركبات، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.