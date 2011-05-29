ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يداهم الخليل وينصب حاجزين عسكريين في المدينة

  • 18:01 - 29 مايو 2011
مشاركة

الاحتلال يداهم الخليل وينصب حاجزين عسكريين في المدينة

فلسطين اليوم _ الخليل

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مصنعا للحجر والرخام وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ونصبت حاجزين عسكريين في المحافظة.

 

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت مصنع المواطن بركة الأطرش لصناعة الحجر والرخام في مدينة الخليل، وفتشته، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على جسر حلحول، المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وحاجزاً آخر في منطقة فرش الهوى غرب الخليل، وأجرت تفتيشا للمركبات، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

متعلقات