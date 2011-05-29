مبادرة حكومة الظل الفلسطينية الشبابية في دائرة النقاش

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت لجنة رسم السياسات بمبادرة حكومة الظل الشبابية اليوم الأحد مسودة مقترح المبادرة متضمنة الأهداف العامة والخاصة للمبادرة، لجان المبادرة المشكّلة ومعايير الترشّح لحكومة الظل الشبابية.

من جانبه أوضح أسامة مرتجى المتحدث الرسمي باسم المبادرة أن مسودة مقترح المبادرة قابلة للتعديل والنقاش خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الإعلان عنها ليتم إقرارها من قبل لجنة رسم السياسات ولجنة الحكماء بالمبادرة.

في ذات السياق، أفاد محمود البربار عضو لجنة السياسات أنه لم يُفتح بعد باب الترشح لملأ المناصب في وزارات حكومة الظل وأن المشاركين في التشكيلة الوزارية سيتم اختيارهم بناء على معايير جادة وبناء على آليات ترشُّح مقيَدة.

يُذكر أن مسودة المبادرة تتضمن وجود ثلاث لجان رئيسية من ضمنها لجنة الحكماء والتي يمثلها 21 فرداً من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والتي سيكون لها تقديم النصح والمشورة لحكومة الظل عند الحاجة وتعزيز دور الحكومة في تصريح واضح من اللجنة بالاستعانة بدور غير الشباب في قيادة المستقبل.